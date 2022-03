Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Autofahrer flüchtig

Herzogenrath (ots)

Letzten Montag (07.03.2022) gegen 12.30 Uhr kam es am Kreisverkehr Neustraße/ Josefstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein 10- Jähriges Schulkind angefahren wurde; der Junge war zusammen mit seiner Schulklasse zu Fuß unterwegs. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befanden sich die Kinder auf dem Gehweg im Kreisverkehr, als ein heranfahrendes Fahrzeug den 10- Jährigen mit der Front am Arm streifte und anschließend weiterfuhr. Der Junge wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen Kastenwagen oder ein ähnliches Fahrzeug in der Farbe Grau/ Silber gehandelt haben. Das hintere Kennzeichen soll Gelb mit schwarzer Schrift sein. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 zu melden. (pw)

