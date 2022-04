POL-PDWO: Unfall mit Rollerfahrer

Osthofen (ots) - Am heutigen Mittag kam es in Osthofen zu einem größeren Polizeieinsatz. Wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5201802. Der zuvor randalierende Mann konnte von Polizeikräften zwischenzeitlich angetroffen werden und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er ist nun in medizinischer Betreuung. Die Einsatzmaßnahmen wurden beendet. Eine Gefahr für Unbeteiligte ...

