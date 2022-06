Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen - Polizei erwischt jugendliche Graffiti- Sprayer

Donaueschingen (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 21 Uhr vier Jugendliche Farbsprayer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, unter der Mühlenbrücke Graffitis gesprüht zu haben. Wie die Polizei kurz nach einem eingegangen Hinweis auf die Verdächtigen feststellte, waren die Schmierereien noch nicht vollständig getrocknet. Bei der Durchsuchung der Personen wurden in einem Rucksack eine Spraydose sichergestellt, die für die Verunstaltung in Frage kommt. Nachdem sie mit der Sache konfrontiert worden waren, räumten die Vier die Tat auch ein. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

