POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unfall mit drei Beteiligten; Pkw überschlägt sich; ein Beteiligter leicht verletzt, Unfallschaden 40.000 Euro

Heidelberg (ots) - Nachdem am Mittwoch, den 06.07.2022 ein Linienbus in der Wilhelmsfelder Straße verunglückte und hierbei 19 der Businsassen verletzt wurden, erlag eine schwerstverletzte 59-jährige Frau am Donnerstagmittag ihren Verletzungen in einem Heidelberger Krankenhaus. Die Ermittlungen der ...

mehr