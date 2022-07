Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 16.35 Uhr, einen an der Fürstenbergstraße in Oelde geparkten grauen Audi Avant angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte den Audi an der linken vorderen Fahrzeugseite und flüchtete, ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522-915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell