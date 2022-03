Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Mitarbeiter eines Kabelanbieters bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (24.03.) klingelte es gegen 18 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin in Dormagen Stürzelberg. Davor stand ein junger Mann, der angab, Mitarbeiter bei einem Kabelanbieter zu sein und den Auftrag zu haben, die Fernsehanschlüsse im Haus überprüfen zu müssen. Unter diesem Vorwand erschlich sich der Unbekannte Zutritt zur Wohnung der lebensälteren Frau. Er ließ sich alles zeigen und behauptete dann, er müsse noch seinen Kollegen dazuholen, der sich als Techniker um die Anschlüsse kümmern würde. Während der "Kollege" mit in der Wohnung war, verwickelte der Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch. Nach kurzer Zeit teilte er ihr jedoch mit, dass er nach dem Techniker schauen wolle, und verschwand. Beide hatten die Wohnung verlassen, und - wie die Seniorin im Anschluss feststellen musste - dabei augenscheinlich auch Schmuck mitgenommen. Sie erstattete Anzeige. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der "Mitarbeiter" soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen und etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und sei komplett in Schwarz gekleidet gewesen sein. Der "Techniker" soll etwa 45 Jahre alt und 170 Zentimeter groß gewesen sein. Auch er hatte schwarze Haare und trug schwarze Kleidung Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt nun und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit im Bereich Himmelgeiststraße / Lukasstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Trickdiebe treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf und lassen aus den Wohnungen der Opfer zumeist unbemerkt Wertsachen mitgehen. Tipp der Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Bei aktuellen Verdachtsfällen wählen Sie sofort den Notruf der Polizei (110) und schildern Sie die Situation so genau wie möglich. Weitere Informationen zu den Maschen der Betrüger finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

