Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Alkoholisiert gegen Gebäude gefahren

Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden an einer Gebäudewand im Traboldsgässchen in Walldürn zu kümmern, flüchtete ein 19-jähriger Fahrzeugführer am Samstagabend. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Fahrer des Kastenwagens schnell ermittelt werden und während der Unfallaufnahme zeigte sich auch schnell ein möglicher Grund für die Flucht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist und den Transporter wohl ohne Wissen des Fahrzeughalters benutzt hat. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Haßmersheim: Mit Alkohol am Steuer

Folgenreich endete ein Wildunfall in der Nacht auf Sonntag für eine VW-Fahrerin. Gegen 3.20 Uhr wurde dem Polizeirevier Mosbach gemeldet, dass auf der Strecke zwischen Neckarmühlbach und Siegelsbach ein beschädigtes Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen würde. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 21-jährige Frau am Steuer des Volkswagens einem Tier ausgewichen ist und dadurch ins Schleudern geraten war. Die Beamten stellten im Rahmen der Maßnahmen aber auch fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test ergab rund 1,3 Promille. Während das beschädigte Unfallfahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wurde die 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist ihr eine Blutprobe entnommen worden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, zudem sieht die Frau einer Anzeige entgegen.

Mosbach: Einbruch in Gartencenter

Indem sie ein Glaselement entfernten verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagfrüh Zugang in die Gartenabteilung eines Baumarkts im Hohlweg in Neckarelz. Bevor die Personen die Flucht antraten entwendeten sie Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Markt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Einbruch geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Mosbach: Ein Leichtverletzter und fünf beschädigte Fahrzeuge

Sein fahrerisches Können hat offenbar ein 18-jähriger Renault-Lenker am Freitagabend in Mosbach überschätzt. Der Mann war auf der Eisenbahnstraße unterwegs und verlor im Kurvenbereich zwischen der so genannten Wanne und dem Mosbacher Bahnhof die Kontrolle über sein Auto. Nachdem er gegen den Bordstein geprallt war, schleuderte der 18-Jährige nach links wo sein Fahrzeug vier weitere, dort abgestellte Pkw ineinander schob. An dem Renault, einem BMW und einem Opel entstand Totalschaden. Ein weiterer BMW sowie ein Fiat wurden erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell