Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.04.2022

Heilbronn (ots)

Stadtkreis

Heilbronn: Alles falsch gemacht: Betrunken, zu schnell und bei Rot über die Ampel

Eine Polizeistreife fuhr am frühen Samstagmorgen in der Allee in Heilbronn hinter einem BMW. Dessen Fahrer war mit einer Geschwindigkeit von über 90 km/h unterwegs, obwohl hier nur 40 km/h erlaubt sind. An der Einmündung zur Klarastraße hielt er an der schon seit längerem Rot zeigenden Ampel nicht an. Die Streife konnte den 31-jährigen Fahrer kurz danach anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker erkennbar betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Heilbronn: Raser verursacht Unfall

Am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, war ein 23-jähriger BMW-Fahrer in Heilbronn, in der Karl-Wüst-Straße, aus Richtung Neckargartacher Brücke kommend, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Auf Höhe eine Autowerkstatt kam der junge Mann auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und eine Hauswand. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto vom Unfallort, ohne sich vorher um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Er konnte jedoch wenig später in seiner Wohnung angetroffen werden. Da es Hinweise gibt, dass sich der 23-Jährige kurz vor dem Unfall ein Rennen mit einem noch unbekannten weißen Auto geliefert hatte, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein sowie das Handy des Rasers beschlagnahmt. Am Auto des Verunglückten ist ein Schaden in Höhe von ca. 3 000 Euro entstanden. Der Schaden an den Verkehrsschildern und der Mauer wird auf ca. 1 000 Euro beziffert. Die Polizei in Heilbronn, 07131 74790, sucht nun Zeugen, die zum Unfallhergang oder dem illegalen Rennen Angaben machen können.

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Unachtsam gewendet - ein Schwerverletzter

Am Freitagabend kam es auf der B 290, zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, auf Höhe von Lauda-Köngishofen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 18.00 Uhr war ein 25-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Auf Höhe von Lauda-Köngishofen wollte er unvermittelt wenden. Da zu diesem Zeitpunkt ein 53-jähriger Toyota-Fahrer in der Gegenrichtdung unterwegs war, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der 53-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von jeweils 5 000 Euro

Hohenlohekreis

Künzelsau-Belsenberg: Frontalzusammenstoß - Zwei Verletzte

Zwei leichtverletzte Pkw-Fahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Freitagmittag auf der B 19. Gegen 11.50 Uhr fuhr der 69-jährige Lenker eines Land Rover von Stachenhausen in Richtung Belsenberg. Ein 42-jähriger Citroen-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt in der Gegenrichtung unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Autos. Während der Citroen auf der Straße zum Stehen kam, landete der Land Rover in einem Feld neben der Straße. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Da einer der Beiden in seinem Auto eingeklemmt war, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Die B 19 war für eine Stunde voll gesperrt.

Neuenstein: Zu schnell unterwegs - Unfall

Eine 29-jährige Audi-Fahrerin war in der Freitagnacht, gegen 23.15 Uhr, auf der Öhringer Straße in Neuenstein in Richtung Südtangente unterwegs. Da sie auf der nassen und teilweise winterlichen Straße zu schnell fuhr, kam sie ins Schleudern. Sie überquerte den Gehweg und kollidierte mit einem rechts neben der Straße befindlichen Laternenmast. Anschließend stieß sie auch noch gegen einen Holzzaun. Die 29-Jährige blieb zum Glück unverletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro. Die Schadenshöhe an dem Mast sowie dem Holzzaun steht noch nicht fest.

Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim-Asbach: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, war eine 39-jährige Ford-Lenkerin von Asbach in Richtung Hüffenhardt unterwegs. In einer langegezogenen Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den entgegenkommenden Hyundai einer 43-Jährigen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Da die geschädigte Hyundai-Fahrerin wendete, dem Ford hinterherfuhr und den aktuellen Standort mitteilte, konnte das flüchtende Fahrzeug kurz danach von einer Polizeistreife überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass die 39-Jährige so stark alkoholisiert war, dass sie nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines waren die Folge. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1 000 Euro.

Mudau: Zu schnell bei Schnee - Hoher Sachschaden

Am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, war ein 20-Jähriger mit seinem Audi von Langenelz in Richtung Mudau unterwegs. Da er seine Geschwindigkeit nicht der leicht schneebedeckten Fahrbahn angepasst hatte, geriet er ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die vier Insassen wurden zum Glück nur leicht verletzt und vorsichtshalber in umliegenden Krankenhäusern behandelt. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 000 Euro.

