Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Junge bei Unfall verletzt

Zwei 15 und 14 Jahre alten Jungen stießen am Donnerstag in Bad Mergentheim mit ihren Fahrrädern zusammen und stürzten. Die beiden fuhr gegen 16 Uhr auf der Straße "Krumme Gasse", wo sich die Fahrräder verhakten und die Jugendlichen stürzten. Der Ältere der beiden zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell