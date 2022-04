Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Zwei Männer in Haft

Durch die Hilfe einer aufmerksamen Zeugin gelang es der Polizei Heilbronn, zwei Männer in Ilsfeld nach einem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl festzunehmen. Am Mittwoch, 30. März 2022, gegen 15.20 Uhr sollen der 34-Jährige und der 35-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Robert-Mayer-Straße Tabakwaren und Lebensmittel entwendet haben. Die Männer führten hierbei jeweils ein Taschenmesser in der Jackentasche mit sich. Mitarbeiter der Filiale konnten die Tatverdächtigen beobachten und hielten den 34-Jährigen fest. Er wurde anschließend durch die Polizei festgenommen, sein Komplize flüchtete zunächst. Die Polizisten wurden durch die unbekannte Zeugin auf den Geflüchteten aufmerksam gemacht, wodurch dieser auf einem nahegelegenen Parkplatz ebenfalls festgenommen wurde. Die Zeugin wird gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden. Die im Anschluss an die Tat von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle wegen Diebstahls mit Waffen wurden am Donnerstag, den 31. März 2022, durch einen Haftrichter des Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden Männer befinden sich in Justizvollzugsanstalten.

