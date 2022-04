Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Zusammenstoß von Lkw und Pkw

In Pfedelbach kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Citroen C3 und einem Sattelzug. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 68-jährige LKW-Lenker auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Öhringer Straße, als ein 24-Jähriger mit seinem Citroen aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Straße fahren wollte. Der 24 Jahre alte Fahrer übersah den Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.

Öhringen: Schwerer Verkehrsunfall nach Überholvorgang

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen bei Öhringen wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines Skodas war gegen 5.30 Uhr auf der Landesstraße 1088 von Öhringen in Richtung Neuenstadt unterwegs. Auf Höhe Zuckmantel überholte er einen Lkw und übersah vermutlich eine entgegenkommenden 60-Jährige mit ihrem Opel. Die beiden Pkw kollidierten auf Höhe des Lkw. Die beiden Auto-Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge und Aufnahme des Unfalls musste die Fahrbahn bis circa 7 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell