Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Verkehrsunfall, 3 Personen verletzt

Am Donnerstag fuhr gegen 23 Uhr ein Audi-Fahrer auf der linken Fahrspur der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Der Lenker eines Transporters, der auf der mittleren Fahrspur fuhr, lenkte plötzlich nach links, sodass der 47-jährige Audi-Lenker ausweichen musste und dabei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der nachfolgenden Lenker eines Pkw Mercedes erkannte die Situation zu spät und fuhr dem bereits verunfallten Audi auf. In der Folge prallte der Mercedes noch auf einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug. Der 71-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 69-jährige Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden ebenso wie der leicht verletzte Audi-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Der Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn nach Nürnberg war für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Bergungsarbeiten bis ca. 2 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

