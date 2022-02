Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots)

Ein 42-Jähriger Ludwigshafener BMW-Fahrer bog am Samstag, 05.02.22, gegen 17:55 Uhr, von der B 271 kommend nach links auf die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim Innenstadt ab und missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Ludwigshafener Hyundai-Fahrers, welcher die Mannheimer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Ludwigshafener entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der flüchtige Fahrer am Unfallort sein Kennzeichen verlor, konnte dieser schnell ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell