POL-H: Nachtragsmeldung: Porschedieb durch Spurenfund scheinbar überführt

Nachtragsmeldung: Porschedieb durch Spurenfund scheinbar überführt

Neue Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe KFZ des Zentralen Kriminaldienstes Hannover haben die Beamten auf die Spur eines umtriebigen Autodiebes geführt. Im Dezember wurden bei einem Diebstahl eines Porsche in einer Tiefgarage des Lindener Ihmezentrums (wir berichteten) Spuren gesichert und ausgewertet. Die Analyse ergab am 24.02.2022 einen Treffer, der auf einen 52-jährigen Mann schließen lässt, welcher schon öfter wegen Autodiebstählen in Hannover im Verdacht stand.

Gegen den mutmaßlichen Dieb wird nun wegen besonders schweren Fall des Kfz-Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. /desch, nash

