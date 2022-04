Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Fürfeld: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge und Haus

Am Mittwoch berichteten wir von einer unbekannten Person, die mit blauer Farbe mehrere Fahrzeuge besprühte. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5184388 ). Zwischenzeitlich sind weitere Tate bekannt. Seit dem 29.03.2022 wurden in insgesamt vier Fällen Fahrzeuge und eine Hauswand in Bad Rappenau-Fürfeld mit blauer Farbe beschmiert. Der Polizeiposten Bad Rappenau hat die Ermittlungen aufgenommen und kann einen Zusammenhang der Taten nicht ausschließen. Zur Aufklärung der Taten in der Mörike-, Schloßberg und Wilhelm-Hauff-Straße sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

Heilbronn: Betrunkener Wohnmobil-Lenker

Einer Streife des Polizeireviers Heilbronn fiel am frühen Freitagmorgen ein in der Heilbronner Hafenstraße auf der Fahrbahn stehendes Wohnmobil auf. Während der Streifenfahrt sahen die Beamten gegen 1.45 Uhr das Gefährt, das sich auf Höhe der Reederei Schwaben befand. Bei einer Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch bei dem darinsitzenden Mann wahrgenommen werden. Dieser teilte mit, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille, weshalb ihm Blut im Krankenhaus abgenommen wurde. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend wurde ein Fahrradfahrer in Heilbronn leicht verletzt. Der Fahrer eines Chevrolets fuhr gegen 20 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus. Zur selben Zeit fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg vor dieser Einfahrt. Dort kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Am Auto entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Ilsfeld: Lkw schiebt Citroen auf BMW

Zwischen drei Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Ilsfeld. Der Fahrer eines Lkws rangierte gegen 6.30 Uhr in der Strombergstraße. Als er rückwärtsfuhr, kollidierte der Lkw mit einem geparkten Citroen, welcher auf einen BMW geschoben wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Löwenstein: Alkoholisiert Unfall gebaut

Ein 26-Jähriger überschlug sich am Donnerstagabend bei Löwenstein mehrmals mit seinem Pkw. Der Mann fuhr gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 von Obersulm in Richtung Löwenstein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem BMW ins Schleudern und überschlug sich. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der 26-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Daher musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein an die Beamten abgeben.

Heilbronn: Zeugen nach Diebstahl am Marktplatz gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem räuberischen Diebstahl in Heilbronn am Donnerstag Zeugen. Einer Verkäuferin wurde gegen 12.30 Uhr Geld aus der Kasse ihres Gemüsestands am Marktplatz in der Nähe der öffentlichen Toiletten gestohlen. Als sie den Dieb festhalten wollte, riss dieser sich los. Der Mann flüchtete in Richtung der Kasernengasse und Moserstraße und wurde von einer Zeugin Frau verfolgt. Ob ein weiterer Täter am Diebstahl beteiligt war ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern oder den Hintergründen der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell