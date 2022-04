Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 44-Jähriger wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Kleinkraftrad in Lauda-Königshofen schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf der Tauberstraße in südlicher Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlüpfrigen Straßenverhältnissen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte nach rechts auf die Fahrbahn. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Schaden gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagvormittag Zeugen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 7.30 Uhr und 12.45 Uhr einen in der Wolfstalflurstraße geparkten Audi an der linken Fahrzeugseite. Der oder die Unbekannte hinterließ einen Schaden von rund 3.500 Euro und flüchtete. Hinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell