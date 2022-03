POL-SE: Elmshorn - Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Bad Segeberg (ots) - Nachdem es bereits am vorletzten Wochenende zu einem Betrug via WhatsApp durch eine falsche Tochter in Kaltenkirchen mit 14.000 Euro Schaden gekommen ist, haben es Betrüger am vergangenen Sonntag in Norderstedt versucht. Näheres zum Fall in Kaltenkirchen ist der Pressemitteilung vom 28.02.2022 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5158467 Um die Mittagszeit am 06.03.2022 ...

