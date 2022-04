POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Telefonbetrüger mit neuer Masche

Immer wieder warnt die Polizei vor Personen, die sich in Telefongesprächen als Polizeiangehörige, Verwandte oder Freunde ausgeben und versuchen an Wertsachen, Geld oder Daten der Angerufenen zu gelangen. Ganz ähnlich ist die Masche, die am Mittwoch in Buchen aufgefallen ist. Eine Frau erhielt über einen Messenger-Dienst eine Nachricht von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Die Person teilte mit, dass ihr Smartphone defekt sei und bat um Überweisung einer größeren Summe. Glücklicherweise kam in diesem Moment die Tochter der Angeschriebenen zu Besuch, so dass der Betrugsversuch aufflog und kein Schaden entstand. In diesem Zusammenhang wird erneut auf derartige Betrügereien hingewiesen. Geben sie bei Zweifeln keine persönlichen Daten preis und seien sie misstrauisch, wenn in ungewohnter Art und Weise Geld von ihnen gefordert wird. Grundsätzlich gilt: Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen und Kontaktaufnahmen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Mosbach: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 22-jähriger VW-Fahrer, den Beamte des Polizeireviers Mosbach am Donnerstag in Neckarelzer Hohlweg kontrolliert haben. Ein Vortest auf Drogen verlief positiv, weshalb der Mann den Kleinwagen stehen lassen und die Beamte mit zur Blutentnahme begleiten musste. Den 22-Jährigen erwarten nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot.

Buchen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

In ein Krankenhaus musste ein BMW-Fahrer nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, gebracht werden. Der Mann war an der Anschlussstelle Buchen-Ost auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

