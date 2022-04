POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Telefonbetrüger mit neuer Masche Immer wieder warnt die Polizei vor Personen, die sich in Telefongesprächen als Polizeiangehörige, Verwandte oder Freunde ausgeben und versuchen an Wertsachen, Geld oder Daten der Angerufenen zu gelangen. Ganz ähnlich ist die Masche, die am Mittwoch in ...

mehr