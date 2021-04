Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Ehepaar im eigenen Wohnhaus in Bissendorf überfallen und ausgeraubt

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 09.04.2021, ein Ehepaar in dessen eigenem Haus überfallen, gefesselt und anschließend Wertgegenstände gestohlen. Die 77 Jahre alte Frau und ihr 81 Jahre alter Mann wurden bei dem Raub leicht verletzt. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei klingelten am Freitagabend gegen 20:20 Uhr die beiden späteren Täter an der Tür des Hauses an der Fasanenstraße in Bissendorf. Unter dem Vorwand, dass sie ein Paket abgeben wollten, verschafften sich die beiden Männer Zutritt zum Eingangsbereich des Hauses und attackierten den 81-Jährigen, als dieser die Tür öffnete. In der Folge überwältigten die Angreifer die Eheleute und fesselten sie. Während das Paar von den Tätern eingesperrt wurde, durchsuchten die Räuber das Haus nach Wertgegenständen. Anschließend ergriffen sie mit Schmuck und Geld die Flucht.

Nachdem sich das Paar gegenseitig befreien konnte, rief es die Polizei. Die beiden Täter hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits die Flucht in unbekannte Richtung angetreten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Senioren kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Laut Angaben der Zeugen waren beide Männer Mitte 30 und schwarz. Einer der Täter war circa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Sein Komplize war etwas kleiner, etwa 1,75 Meter groß, und schlank. Zum Zeitpunkt des Überfalls trugen die Gesuchten dunkle Kleidung sowie dunkle Mützen. Außerdem hatten sie blaue OP-Masken auf.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder am Freitagabend Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover unter Telefon 0511 109-5555. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell