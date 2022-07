LPI-SLF: Brand auf Feld

Saalfeld (ots) - Am Dienstag gegen 0:10 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Audi die Pößnecker Straße auf Höhe Brauhauskreuzung in Saalfeld und bog links in die Gorndorfer Straße ab. Sie übersah einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten LKW und stieß mit diesem zusammen. Dabei verletzte sich die Unfall-Verursacherin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Audi musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

