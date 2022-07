Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Dienstagabend gegen 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der Erfurter Polizei in der Magdeburger Allee einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Nutzer mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. In der Krämpfervorstadt geriet ebenfalls ein E-Scooter-Fahrer in den Fokus einer Streifenbesatzung. Der 20-Jährige wurde in der Leipziger Straße gegen 04:50 Uhr kontrolliert, als er mit knapp 1,1 Promille unterwegs war. Beide Männer wurden zur Blutentnahme gebeten und müssen sich in einem Straf-bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (DS)

