Friedrichshafen

Mehrere Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Drei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Waltenweiler ereignet hat. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin fuhr von der Taldorfer Straße in den Kreuzungsbereich ein, um geradeaus in die Waltenweilerstraße einzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 31-Jährigen, der mit seinem VW-Crafter in Richtung Meckenbeuren unterwegs war. Der 31-Jährige versuchte vergeblich einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern und wich nach rechts aus, wo er mit dem VW Golf eines an der Haltelinie wartenden 30-Jährigen kollidierte. Der Crafter-Fahrer und dessen 25 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin zog sich ebenfalls eher leichte Blessuren zu. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Friedrichshafen

Nach Streit betrunken hinterm Steuer erwischt

Weil er am Donnerstagabend seine getrenntlebende Ehefrau und deren Bekannten beleidigt und bedroht haben soll und später betrunken hinterm Steuer seines Wagens erwischt wurde, muss sich ein 41-Jähriger nun strafrechtlich verantworten. Nach dem verbalen Streit hatte die Frau die Polizei verständigt, woraufhin der 41-Jährige mit seinem Auto davongefahren war. Als die Beamten den Mann später gegen 22.45 Uhr mit seinem Fahrzeug im Stadtgebiet stoppten, wurden diese auf den deutlichen Alkoholgeruch aufmerksam. Da eine Atemalkoholmessung weit über einem Promille anzeigte, musste der 41-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Oberteuringen

Mehrere leichtverletzte Personen bei Arbeitsunfall

Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei rückte am Freitagvormittag zu einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Kelterei in der Meersburger Straße aus. Beim Transport eines Gefahrgutcontainers auf einem Gabelstapler war es gegen 11.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge mehrere Liter einer ätzenden Flüssigkeit austraten. Sieben Arbeiter, die sich offenbar in unmittelbarer Nähe aufhielten, erlitten Haut- oder Atemwegsreizungen und mussten vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht werden. Die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, diese dauern aktuell noch an. Neben der Polizei waren etwa über 20 Kräfte umliegender Feuerwehren und zahlreiche Rettungskräfte mit insgesamt 13 Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus kamen Vertreter des Landratsamts zum Einsatzort, um sich ein Bild über mögliche Umweltgefahren zu verschaffen. Eine Gewässerverunreinigung durch die ausgetretene Flüssigkeit wurde letztlich verneint.

Immenstaad

82-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Happenweilerstraße hat sich ein 82-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 86 Jahre alter VW-Lenker überholte den Pedelec-Fahrer bei abschüssiger Straße, scherte Zeugenangaben zufolge aufgrund von Gegenverkehr direkt vor dem Radfahrer wieder ein und bremste ab. Der Zweiradfahrer kam in der Folge zu Fall und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Mutmaßlich war es der getragene Fahrradhelm, der den Senior vor schweren Verletzungen bewahrt hatte.

Immenstaad

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 10.45 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad. Eine 30 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Meersburg unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 48-Jährige seinen Renault auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen musste. Beim wuchtigen Auffahren entstand am Wagen der Unfallverursacherin mutmaßlich Totalschaden, der auf rund 6.000 Euro beziffert wird. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Renault Master hingegen wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Neukirch

Verdacht der Jagdwilderei - Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Fund eines offenbar unberechtigt erschossenen Rehs auf dem Verbindungsweg zwischen der Hüttenseestraße und dem Neubaugebiet Waldenried ermittelt die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Angaben des zuständigen Jagdpächters zufolge habe der Bestand an Rehböcken in der vergangenen Zeit abgenommen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass Unbekannte dort schon mehrfach ohne Erlaubnis Jagd auf die Wildtiere ausgeübt haben. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Polizei bittet nach Körperverletzung um Hinweise

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagmorgen gegen 3 Uhr am Marktplatz und kurze Zeit später am Bahnhof, ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Ein deutlich alkoholisierter 20-Jähriger gibt an, zunächst von einem Unbekannten und im weiteren Verlauf auch von dessen Begleitern attackiert worden zu sein. Die Beteiligten suchten im Anschluss das Weite, nur der leicht verletzte 20-Jährige konnte von den Beamten noch angetroffen werden. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf des Streits sind aktuell noch nicht bekannt und sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die am frühen Freitagmorgen im Bereich des Marktplatzes und des Bahnhofs Zeugen der Auseinandersetzung geworden sind oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/962-0 bei der Polizei zu melden.

Markdorf

Uneinsichtiger Raucher löst Brandmelder gleich mehrfach aus

Weil er durch sein uneinsichtiges Verhalten am Donnerstagvormittag für mehrere Einsätze der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr verantwortlich war, muss ein 24-Jähriger nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der junge Mann hatte in seiner Unterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße immer wieder geraucht und dadurch jedes Mal aufs Neue den Feueralarm ausgelöst. Die Polizisten nahmen den 24-Jährigen kurzzeitig in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs gegen ihn ein.

