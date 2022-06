Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau zerkratzt Auto

Bei ihrer Tat beobachtet wurde eine 68-Jährige, die am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in der Georgstraße aus noch unbekannten Gründen einen Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Frau gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ravensburg

Scheune gerät in Brand

Eine Scheune, in der Heu und Stroh gelagert war, geriet am Donnerstag aus noch nicht geklärter Ursache gleich zweimal in Brand. Zunächst wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15.30 Uhr alarmiert, weil es in der Scheune zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zu diesem Zeitpunkt brannte rund die Hälfte des gelagerten Heus sowie Teile das Dachs, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Die Wehrleute löschten die Flammen rasch. Kurz nach 21 Uhr kam es erneut zum Brandausbruch im oberen Bereich der Scheune, bei dem jedoch kein erneuter Sachschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte erneut an und löschte das Feuer. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Ravensburg

38-Jähriger flüchtet bei Polizeikontrolle

Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 38-jährigen Autofahrer zu, der am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Eine Polizeistreife war gegen 22 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, weil er von der Goethestraße auf die Jahnstraße abbog und den Beamten fast die Vorfahrt nahm. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Polizisten einen Unfall vermeiden. Die Streife konnte den Wagen des 38-Jährigen schließlich in der Gottlieb-Daimler-Straße stoppen, wo der Mann sein Fahrzeug verließ und mit schwankendem Gang zu Fuß flüchtete. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. An einem Zaun auf einem Firmengelände drehte der 38-Jährige um und stieß einen der Polizisten zu Boden. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray und enormer Kraftanstrengung gelang es der Streifenwagenbesatzung schließlich, den 38-Jährigen, der sich massiv wehrte, festzunehmen. Beide Polizeibeamte wurden hierbei so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Da er sich auch hiergegen vehement zur Wehr setzte, musste er von mehreren Polizeibeamten festgehalten werden. Die Nacht musste der 38-Jährige in der Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun für die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung aufkommen und sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ravensburg

Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Eine Verkäuferin hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Gänsbühl zwei 18 und 19 Jahre alte Ladendiebe beobachtet und die Polizei verständigt. Die beiden jungen Männer wollten mit gestohlenen Kleidungsstücken den Laden verlassen, wurden jedoch von der Verkäuferin bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten. Das Duo erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Der 18-Jährige muss zudem mit einem Bußgeld rechnen, weil der den Polizisten gegenüber falsche Personalien angab, seinen Ausweis hatte er im Socken versteckt.

Ravensburg

Gegen Einbahnstraße gefahren - Unfall

Eine 49 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 12 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren war. Die ortsfremde Frau fuhr vom Pfannenstiel auf die Jahnstraße ein, um eigenen Angaben zufolge zum Bahnhof zu gelangen. Dabei übersah sie, dass es sich um eine Einbahnstraße handelt. Ein entgegenkommender 53-jähriger Renault-Lenker erkannte das Fahrmanöver und führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte ein nachfolgender 50-jähriger Citroen-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision erlitt die Beifahrerin im Citroen leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sowohl am Renault als auch am Citroen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Mercedes blieb unbeschädigt.

Ravensburg

Weiterer Brand eines Containers

Wie erst jetzt bekannt wurde, setzten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen einen Container auf dem Gelände der Neuwiesenschule im Riempp-Weg in Brand. Der Container wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zu den Bränden am Spohn-Gymnasium besteht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Wagen beschädigt

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend an einem Fahrzeug hinterlassen, das in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellte war. Ersten Erkenntnissen zufolge zerkratzte der Unbekannte die linke Fahrzeugseite über nahezu die gesamte Länge mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Radfahrer übersehen - Unfall

Zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem VW kam es am heutigen Freitag gegen 5 Uhr in der Abt-Hyller-Straße. Der 58-jährige VW-Fahrer übersah beim Abbiegen von der Waldseer Straße den 38 Jahre alten Radler auf dem Radweg und erfasste diesen. Infolge der Kollision stürzte der 38-Jährige und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert.

Weingarten

Vorrang missachtet

Rund 8.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Danziger Straße gefordert. Ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen von der Danziger Straße her kommend den Vorrang eines entgegenkommenden 26-jährigen VW-Lenkers, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der Hyundai wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Wangen

Hoher Sachschaden bei Unfall auf regennasser Fahrbahn

Auf rund 50.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Unfall am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr auf der A 96 entstanden ist. Ein 32-Jähriger geriet mit seinem VW Tiguan zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dort kollidierte sein Wagen zunächst mit der Mittelschutzplanke, wurde in der Folge von dieser abgewiesen und gegen die rechte Schutzplanke geschleudert. Der VW drehte sich durch den Anstoß und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, sein Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Leutkirch

Radfahrer prallt gegen Auto

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 56 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Donnerstag kurz nach 17 Uhr an der Einmündung der Wurzacher Straße zum Schleifweg gegen ein Auto geprallt ist. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer bog ordnungsgemäß bei für ihn grün zeigender Ampel aus Richtung Bad Wurzach kommend nach links in den Schleifweg ab, als der Radler plötzlich von rechts vom Gehweg über die rote Fußgängerampel auf die Fahrbahn fuhr. Der 56-Jährige kollidierte mit dem Kotflügel des Skoda, an dem Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand, und stürzte. Das Damenrad des 56-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Bad Wurzach

Fahrzeug beschädigt

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 8.40 und 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Leutkircher Straße gegen das Heck eines Skoda geprallt ist. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 melden.

