Freiburg (ots) - Die Umstände einer Streiterei, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, sind Gegenstand der Ermittlungen beim Polizeirevier Titisee-Neustadt. Am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in einer Asylunterkunft in der Hauptstraße in Neustadt mutmaßlich zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. ...

mehr