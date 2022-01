Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Testcontainer

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 22.01.2022, ist in den Testcontainer auf dem Festplatz in Bad Säckingen eingebrochen worden. Die Eingangstür wurde ausgebrochen, zwei Kartons mit Corona-Schnelltests wurden gestohlen. Deren Wert liegt bei rund 4500 Euro. Ein Trinkgeldkasse blieb unberührt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell