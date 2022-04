POL-FR: Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Freiburg (ots) - Heute Morgen, am 12.04.2022, gegen 05:55, wurde bei der Integrierten Leitstelle Lörrach ein Gebäudebrand in Rheinfelden (Baden) mitgeteilt. Es wurde festgestellt, dass in der Gießerei eines großen Aluminiumbetriebes ein Brand in der Lüftungsanlage ausbrach. Hierbei wurde das Holzdach in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der ...

mehr