Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Brandstiftung an einer Wanderhütte

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über den Brand einer Wanderhütte an der Langetalstraße in Kenntnis gesetzt. Unbekannte Täter hatten in der steinernen Hütte mehrere Holzbalken zu einer Art Lagerfeuer gestapelt und entzündet. Durch das Feuer wurde das Dach der Hütte stark beschädigt. Weiterhin wurde der komplette Innenraum völlig verrußt. Die Feuerwehr Schlangen konnte den Brand zügig löschen, trotzdem ist das Dach der Hütte akut einsturzgefährdet. Das Gebäude wurde abgesperrt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ermittlung der Brandursache und der Täter übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wanderhütte gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231-6090 mit der Polizei in Lippe in Verbindung zu setzen.

