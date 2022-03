Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag, in der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße einzubrechen. Hierzu hebelten sie mit einem Werkzeug an der hölzernen Hauseingangstür, welche zwar beschädigt wurde, aber dem Ausbruchsversuch standhielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, melden ihre Beobachtungen bitte bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231-6090.

