Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Polizei sucht nach Überholmanöver Zeugen

Nach einem Überholmanöver am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der B 32 zwischen Neufra und Gammertingen sucht das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen. Die 84 Jahre alte Fahrerin eines Opel musste im Bereich der 70er Zone nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern, nachdem ein unbekannter Autofahrer sie trotz Gegenverkehrs überholt hatte und ansonsten nicht mehr einscheren hätte können. Infolge des Ausweichmanövers kollidierte das Fahrzeug der 84-Jährigen mit der Leitplanke, wobei an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Hinweise zum Überholenden, der seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zigarettenautomaten in der Straße "Maiengässle" vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07574/921687 um Hinweise. Ersten Zeugenangaben zufolge soll am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein lauter Knall zu vernehmen gewesen, was auf den Unfallzeitpunkt hindeuten könnte. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten wird auf etwa 200 Euro beziffert.

Meßkirch

Illegal Müll entsorgt

Mit einem Bußgeld muss ein 61-Jähriger rechnen, der in einem Kleidercontainer in der Straße "An Hofäcker" illegal mehrere Kunststoffsäcke entsorgt hat, die mit Papier und Papierhandtüchern gefüllt waren. Mitarbeiter des Containerbetreibers stellten den Müll mit einem Gesamtgewicht von etwa 120 Kilogramm fest und verständigten die Polizei, nachdem sie beim Entsorgen persönliche Dokumente des 61-Jährigen aufgefunden hatten.

Pfullendorf

Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei in der Otterswanger Straße eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten nach derzeitigem Stand einen Tresor, den sie vermutlich mit Hilfe eines Altpapiercontainers mit Rollen abtransportiert haben dürften. Die Höhe des Sachschadens, der bei dem gewaltsamen Eindringen in das Geschäft entstanden ist, und die Höhe der Beute sind bislang unbekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Altpapiercontainers machen können, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Unfall bei gefährlichem Überholvorgang

Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der B 311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies ereignet hat. Die 31-jährige Fahrerin eines VW hatte auf der Strecke einen vor ihr fahrenden Lkw überholt, obwohl ihr im Gegenverkehr ein weiterer Lkw entgegenkam. Weil der 55 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Lkw eine Vollbremsung einleitete und nach rechts auf das Bankett auswich, wurde der VW lediglich kurzzeitig zwischen den beiden Lkw eingeklemmt. Die 31-Jährige Fahrzeuglenkerin und ihre Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Während an einem der Lkw ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, wird dieser beim VW auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Mehrere Anzeigen nach Polizeikontrolle

Nach einer Polizeikontrolle auf dem Gelände einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße müssen ein 22- und ein 16-Jähriger mit einer Anzeige sowie ein 13-Jähriger mit einem Bericht an die Staatsanwaltschaft rechnen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er am Mittwochabend den 22-Jährigen dabei beobachtet hatte, wie er offensichtlich Betäubungsmittel verkauft. Der 22-jährige Tatverdächtige, dem die Beamten mehrere Gramm Marihuana zuordnen konnten, wurde noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel. Beim Eintreffen der Polizisten wollte sich ein 13-Jähriger der Kontrolle entziehen und warf auf seiner Flucht noch einen Grinder beiseite. Als ihn ein Beamter ebenfalls vorläufig festgenommen hatte, rannte der 16-Jährige auf den Polizisten zu und stieß diesen um, um den 13-Jährigen zu befreien. Weiter beleidigte der 13-Jährige den Beamten während des Einsatzes. Den strafunmündigen 13-Jährigen erwartet nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ein Bericht an die Staatsanwaltschaft. Der 16-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung strafrechtlich verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell