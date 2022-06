Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrüger warten mit neuer Masche auf

Um einen vierstelligen Euro-Betrag haben Betrüger am Mittwoch eine 80-Jährige gebracht. Die Unbekannten meldeten sich telefonisch bei der Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter der Hausbank der Frau aus. In dem Telefonat gaukelten sie der 80-Jährigen vor, dass soeben jemand versucht hätte, mit ihrer EC-Karte einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben. Die Karte sei inzwischen gesperrt worden, weshalb die Seniorin die noch in ihrem Besitz befindliche EC-Karte einem Kurier mitgeben solle. Die dazugehörige PIN müsse sie dem angeblichen Bankmitarbeiter am Telefon durchgeben. Im Glauben, tatsächlich mit ihrer Bank telefoniert zu haben, übergab die 80-Jährige wenig später ihre Bankkarte einem unbekannten Abholer. Im weiteren Verlauf wurde der vierstellige Euro-Betrag vom Konto abgehoben. Erst später wurde die Seniorin misstrauisch, ließ ihre Karte sperren und verständigte die Polizei. Der Abholer wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und dunklem Haar sowie einem Dreitagebart beschrieben. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich am Telefon nicht durch die geschickte Gesprächsführung unter Druck setzen. Beenden Sie das Telefonat und nehmen Sie unter den bekannten Rufnummern selbstständig Kontakt mit Ihrer Bank auf. Geben Sie niemals persönliche Daten heraus und händigen Sie insbesondere kein Geld, Wertgegenstände oder Bankkarten an Fremde aus. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so verständigen Sie umgehend die Polizei. Weitere Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Ravensburg

Fußgängerin angefahren

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 82-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 10 Uhr in der Meersburger Straße. Die Frau überquerte die Straße auf Höhe eines Discounters bei grüner Fußgängerampel. Um der Frau das Queren zu ermöglichen, hielt ein mit zwei Personen besetzter Pkw an. Der nachfolgende 84-jährige Hyundai-Lenker lenkte rechts an dem Pkw vorbei auf die Busspur, kollidierte dort mit einer Baustellenabsperrung und erfasste die Fußgängerin auf dem Überweg. Die Frau fiel durch die wuchtige Kollision zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da der 84-jährige Unfallverursacher bei der Unfallaufnahme angab, an körperlichen Einschränkungen zu leiden und daher statt zu bremsen Gas gegeben habe, beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, der Schaden an der Baustellenabsperrung kann noch nicht beziffert werden.

Horgenzell

Fahrerin entschuldigt sich nach Unfall und fährt weiter

Ohne ihre Personalien zu hinterlassen hat sich eine Unfallverursacherin am Mittwoch gegen 10 Uhr nach einem Unfall auf der L 288 aus dem Staub gemacht. Die Frau überholte zwischen Gossetsweiler und Unterwaldhausen mit ihrem Smart einen Lkw mit Anhänger. Beim Wiedereinscheren streifte sie den Lkw eines 24-Jährigen vorne links und hinterließ einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Frau hielt nach dem Streifvorgang kurz an, entschuldigte sich bei dem 24-Jährigen und fuhr im Anschluss aber in Richtung Gossetsweiler weiter. Der Lkw-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen die Frau wegen Fahrerflucht.

Ebersbach-Musbach

Durch Vorgarten gefahren - Fahrerflucht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss der Lenker eines VW Kastenwagens rechnen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch den Vorgarten eines Wohnhauses in der Blönrieder Straße gefahren ist. Dabei riss das Fahrzeug zwei Sträucher aus und beschädigte einen Zaun. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Das beschädigte Fahrzeug konnten Polizeibeamte am Morgen mit korrespondierenden Schäden in der Ortschaft feststellen. Die Ermittlungen zum Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht dauern derzeit an.

Wilhelmsdorf

Gebäudebrand verhindert

Durch ihr umsichtiges Handeln hat eine Frau einen Brand in einem Haus in der Straße "Am Birnenacker" verhindert. Beim Betätigen eines Lichtschalters hörte die Frau am Mittwoch kurz vor 9 Uhr ein Knacken und stellte im weiteren Verlauf Qualm aus einer Steckdose im Dachgeschoss fest. Die sofort alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte bei ihrem Eintreffen bereits Flammen aus der Steckdose erkennen, die auf die Holzverkleidung übergegriffen hatten. Der Brand konnte durch die Wehrleute rasch gelöscht werden. Die Ermittler der Polizei gehen derzeit von einem technischen Defekt an der Steckdose aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Argenbühl

Vorfahrt missachtet - Kind verletzt

Ein leicht verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von rund 63.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der L 265 ereignet hat. Eine 40-jährige Polestar-Fahrerin wollte die Landesstraße von Bliderazhofen in Richtung Baldenhofen queren und übersah dabei den Sattelzug eines 20-Jährigen. Der Lkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen das Heck des Polestar. Dabei wurde der 6-jährige Junge auf der Rückbank leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Sachschaden am Polestar auf rund 55.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser an der Sattelzugmaschine rund 8.000 Euro.

Isny

Altölkanister entsorgt - Polizei sucht Verursacher

Zwei mit Altöl gefüllte Kanister hat ein bislang unbekannter Täter in den letzten Wochen im Hengelesweiher entsorgt. Die beiden verschlossenen Kanister wurden am 26.05. und am 05.06. durch Fischer am Auslauf des Weihers entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einer leichten Verunreinigung des Wassers durch Ölschlieren im dortigen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zum Verursacher.

Leutkirch

Über Verkehrszeichen gefahren - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist am Mittwoch gegen 23.30 Uhr an einem Dodge Caliber entstanden, nachdem der 40-jährige Fahrer des Wagens an der Einmündung "Im Schleifrad"/Nadlerstraße über ein Verkehrszeichen fuhr, das auf dem Boden lag. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Unbekannter das dortige Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" bereits zuvor beschädigt hat und bittet daher unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Einen Ford, der im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellt war, hat ein Unbekannter an der rechten Fahrzeugfront angefahren. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich beim Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell