Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeitungen angegokelt

Weimar (ots)

Zusammengerechnet über 1000 Euro Schaden verursachten ein oder mehrere Täter als sie in den frühen Morgenstunden Bündel mit den aktuellen Tageszeitungen anzündeten. Die Zeitungen wurden jeweils in zwei Bushaltestellenhäuschen an der Belvederer Allee abgelegt und hier durch den oder die Täter angebrannt. Die Polizei ist nunmehr auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich der Haltestellen Falkenburg und Helmholzstraße heute Morgen, gegen 02:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch unter 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell