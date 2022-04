Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Equipment für Frühjahrsputz im Garten entwendet

Weimar (ots)

Vermehrt kam es zu Diebstählen, bei denen anzunehmen ist, dass mit dem erlangten Beutegut der Garten der / des Täter/s aufgehübscht werden soll. So wurde in eine Parzelle einer Gartenanlage nahe der Weimarer Nordstraße im Verlauf der vergangenen Woche eingebrochen. Aus der dann aufgebrochenen Laube und vom Grundstück entwendeten der oder die Täter Baumaterialien, Schubkarren, Borden und Pflanzringe. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 300 Euro. In Weimar Nord begab sich ein unbekannter Täter durch das Gartentor auf das Grundstück einer 67-Jährigen. Von deren Terrasse wurden zwei Pakete mit Blumenerde gestohlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell