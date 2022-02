Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Täter nach Videoauswertung wiedererkannt - Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Köln (ots)

Gestern gegen 18:15 Uhr zeigte eine junge Frau den Diebstahl ihrer Laptoptasche im Hauptbahnhof Köln bei der Bundespolizei an. Anhand einer durchgeführten Videoauswertung konnte die Tathandlung sowie der Täter beobachtet werden. Eben dieser wurde wenig später durch die Beamten wiedererkannt und festgenommen. Er war kein Unbekannter...

Am 10.02.2022 wurde am frühen Abend eine 23-jährige Dresdnerin auf der Dienststelle der Bundespolizei Köln vorstellig und gab eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Sie hatte kurz zuvor Fotos mit ihrer Freundin in der E-Passage bei der Fotobox gemacht und dazu ihre Laptoptasche außen an der Box abgestellt. Als sie nach der Fotoaufnahme ihre Tasche wiederaufnehmen wollte, war diese weg. Die Beamten konnten den Vorgang per Videoaufzeichnung nachvollziehen und beobachten, wie ein junger Mann sich die Tasche aneignete und Richtung Dom den Hauptbahnhof verließ. Sie fertigen ein Foto aus der Videoaufzeichnung an und begaben sich auf die Suche. Und tatsächlich, der 24-jährige Mann aus Marokko konnte mit der Laptoptasche in der Hand gesichtet werden. Sie nahmen den Mann fest und überprüften seine Personalien auf der Dienststelle. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft sowie der Ausländerbehörde in Bamberg wegen unerlaubten Aufenthalt gesucht wurde. Der Beschuldigte wurde mit dem Ziel des beschleunigten Verfahrens dem Polizeigewahrsamsdienst zugeführt. Die gestohlene Tasche konnte an ihre Eigentümerin zurückgegeben werden, allerdings fehlten bereits u.a. Laptop und Portemonnaie.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl gegen ihn ein.

