Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann in der S6 fest

Düsseldorf (ots)

In der S6 auf dem Weg von Langenfeld nach Düsseldorf nahmen Bundespolizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11. Februar), um 00.25 Uhr, einen Mann (41) aufgrund eines Haftbefehls fest. Der 41-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Das Amtsgericht Düsseldorf suchte nach dem 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen per Haftbefehl, weil er einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, einen tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, eine Körperverletzung sowie eine Beleidigung in Tateinheit begangen hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 2250 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt. Der Verurteilte wurde festgenommen und der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof zugeführt.

Nach zweifelsfreier Personalienfeststellung wurde dem Mann der Haftbefehl eröffnet. Die Geldstrafe konnte er nicht erbringen. Somit wurde er um 2.25 Uhr in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

In der S6 fiel der 41-Jährige auf, weil er bei der Fahrkartenkontrolle kein Ticket vorweisen konnte. Im Zuge dieser Leistungserschleichung überprüften die Bundespolizisten seine Personalien und stellten dabei die Ausschreibung des Amtsgerichtes fest.

