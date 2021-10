Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall auf Bundesstraße verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagmorgen (7.10.), gegen 7:30 Uhr, rückten Polizei und Rettungskräfte zur Bundesstraße 230 (B230) aus. An der Einmündung der Straße "Birkenbusch" war es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer beim Abbiegen aus der Straße "Birkenbusch" auf die Bundesstraße den Zweiradfahrer übersehen, der von Liedberg kommend in Richtung Glehn unterwegs war.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Die Polizei sperrte vorübergehend Teile der B230 und regelte den Verkehr. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell