BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-jährigen Niederländer in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Donnerstagabend, 10. Februar 2022 um 23:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei in Gronau auf der Enscheder Straße einen 26-jährigen Niederländer als Beifahrer eines in München zugelassenen Renault Clio. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Münster ihn mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Der Gesuchte konnte vor Ort die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 EUR bezahlen und somit die ihm die drohende 20-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

