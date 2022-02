Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Baustelle

Heinsberg (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (06. Februar), 14 Uhr, und Montagmorgen (07. Februar), 7 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Garage eines Neubaus an der Linderner Straße ein und gelangten von dort in das Gebäude. Sie entwendeten unter anderem diverse Kupferkabel sowie Bauelemente für Sanitäranlagen.

