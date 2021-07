Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Sonntag gegen 15.02 Uhr befuhr eine 87jährige PKW-Führerin aus Tönisvorst in Kempen die Kerkener Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kempener Außenring. An der Kreuzung Kerkener Straße/ Kempener Außenring wollte sie nach rechts in den Kempener Außenring abbiegen. Dabei achtetet sie nicht auf eine 27jährige Kempenerin, die mit ihrem Mountainbike den Radweg der Kerkener Straße in Richtung Kempen befuhr. In der Radfahrerfurt kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. /UR (602)

