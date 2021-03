Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Verletzte nach Alleinunfall

53937 Schleiden-Gemünd (ots)

Am frühen Freitagmorgen (07.03 Uhr) befuhr ein 17-Jähriger aus Nettersehim mit seinem Pkw die Bundesstraße 266 von der "Wendeplatte" nach Gemünd. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug und prallte rechtsseitig in eine Böschung. Sein Fahrzeug kippte auf das Dach und blieb am Fahrbahnrand liegen. Er sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 17-und 18-Jahren wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Der 17-Jährige verfügte über einen sogenannten Streckenführerschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell