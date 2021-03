Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falsche Wasserwerker mit Trickbetrug erfolgreich

53909 Zülpich (ots)

Donnerstagmittag (12.55 Uhr) klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür einer 90-Jährigen an der Steinfelder Straße. Sie sollten die Wasserleitungen kontrollieren. Dazu forderten sie die Dame auf, dass Wasser im Badezimmer aufzudrehen und gleichzeitig die eingeschaltete Dusche in der Hand zu halten. Während die 90-Jährige dies tat, durchwühlten die Diebe die anderen Räume. Aufgefundenen Schmuck nahmen die Diebe mit. Einer der Männer soll eine weiße Arbeitshose mit aufgesetzten Taschen getragen haben.

