LPI-EF: Motorhaube zerkratzt

Erfurt (ots) - Eine Kindertagesstätte im Erfurter Süden wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Die Täter beschädigten die Fensterscheibe eines angrenzenden Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Anschließend hebelten sie eine Zwischentür auf, um in die Kindertagesstätte zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten die Spinde der Mitarbeiterinnen und ...

mehr