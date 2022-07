Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Eine Kindertagesstätte im Erfurter Süden wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Die Täter beschädigten die Fensterscheibe eines angrenzenden Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Anschließend hebelten sie eine Zwischentür auf, um in die Kindertagesstätte zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten die Spinde der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Einbrecher entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein Fahrrad im Wert von etwa 350 Euro. Der entstandene Schaden wurde mit 1.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

