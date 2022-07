POL-WAF: Warendorf. Wohnhausbrand - polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 21.07.2022, gegen 18.05 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der Straße In den Lampen in Warendorf und informierte sofort die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte bereits eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, durch die Flammen und die massive ...

