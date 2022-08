Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer fällt negativ auf und will flüchten

Recklinghausen (ots)

Ein 16-jähriger Marler wollte am Mittwochabend - auf einem Roller - vor der Polizei flüchten. Der Jugendliche war den Beamten im Streifenwagen gegen 21.30 Uhr im Bereich Loestraße aufgefallen, weil er offensichtlich eine Einbahnstraße in falscher Richtung befuhr. Außerdem hörte sich der Roller verdächtig laut an, so dass der Fahrer kontrolliert werden sollte. Der Rollerfahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete - mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Am Roller befand sich kein Kennzeichen. Als der Jugendliche auf die Straße Alter Polsumer Weg abbog, verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu seinen Eltern gebracht. Der 16-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein. Der Roller wurde sichergestellt.

