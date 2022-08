Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin von E-Scooter angefahren - Polizei sucht Jugendliche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Mittwochnachmittag eine 64-jährige Frau aus Bottrop mit dem E-Scooter angefahren haben. Die Frau überquerte gegen 15.15 Uhr einen Fußgängerüberweg am Berliner Platz - sie war auf dem Weg Richtung Innenstadt. Dabei wurde sie plötzlich von einem E-Scooter angefahren, der von links kam. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf dem E-Scooter sollen zwei Jugendliche gestanden haben, die durch den Zusammenstoß ebenfalls stürzten. Anschließend fuhren sie in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weiter, ohne sich zu kümmern. Passaten kamen der Frau zu Hilfe. Die beiden Jugendlichen, die verbotenerweise zu Zweit auf dem E-Scooter gestanden haben sollen, wurden wie folgt beschrieben: Etwa 15 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank. Einer trug demnach ein weißes Oberteil. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell