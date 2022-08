Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher flüchtet, nachdem er ertappt wurde

Recklinghausen (ots)

Auf dem Flachsbeckweg ist am Dienstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Täter ein gekipptes Fenster, um in die Erdgeschosswohnung einzusteigen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause. Als sie gegen 13.55 Uhr verdächtige Geräusche hörte und nachschaute, sah sie den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Ein weiterer Zeuge konnte beobachten, wie der Tatverdächtige auf einem Fahrrad in Richtung Wildermannstraße davonfuhr. Das mutmaßliche "Tatfahrrad" konnte in der Nähe gefunden und sichergestellt werden. Auch die Beute (Schmuck) konnte wiedergefunden werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,65m groß, schmale Statur, dunkles lockiges Haar, Drei-Tage-Bart, hell gekleidet. Die Polizei sucht - weitere - Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und dem Tatverdächtigen geben können. Telefonische Hinweise bitte an die 0800/2361 111.

