POL-RE: Dorsten: Brand in Waldgebiet - Hinweise auf Brandstiftung

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Zwischen 9 und 15 Uhr am Montag sind unbekannte Täter Am Quellenbusch in ein Wohngartenhaus eingebrochen. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke - und flüchteten dann unentdeckt. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Gladbeck: Auf der Winkelstraße wurde am Montag - zwischen 9 und 18 Uhr - in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür zur ...

mehr