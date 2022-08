Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Trickdiebin an der Haustür

Recklinghausen (ots)

In Kirchhellen ist heute Morgen ein 54-jähriger Mann aus Bottrop Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Frau klingelte gegen 8.15 Uhr an der Haustür und fragte - in einer fremden Sprache - augenscheinlich nach dem Weg. Dabei hielt sie dem Mann ein Handy hin. Anschließend griff sie den Mann an und trat nach ihm, wodurch der Bottroper leicht verletzt wurde. Nach einer kurzen Rangelei stellte der 54-Jährige dann fest, dass seine teure Armbanduhr weg war. Die Frau, die inzwischen weggelaufen war, hatte die Uhr offensichtlich vom Handgelenk gestohlen. Die Frau soll in ein helles Auto gestiegen und damit in Richtung Kichhellener Ring geflüchtet sein. Bei dem Pkw handelt es sich möglicherweise um einen silbernen BMW, vermutlich älteres Modell. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: etwa Mitte 30, ca. 1,65m groß, dunkle lange Haare, dunklerer Hauttyp bzw. "gebräunte Haut". Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder der Frau machen können.

