Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verkehrsunfall in Friedrichstadt - Senior stirbt im Krankenhaus - 85-Jährige weiterhin in stationärer Behandlung

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Sonntag, 22. August 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4999681

Nachdem es am Freitag, den 20. August 2021, zu einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt gekommen war, erlag der 87 Jahre alte Fahrer des Mercedes in der Nacht zu Mittwoch in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die 85-jährige Beifahrerin befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung, laut Aussage der Ärzte, derzeit außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell